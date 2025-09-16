Geplante Agripark-Solaranlage in Unterlosa: Warum ein Treffen der Einwohner mit den Investoren geplatzt ist

Der von Oberbürgermeister Steffen Zenner und Stadträten vorgeschlagene Bürgerinfoabend findet nicht statt. Was ist passiert?

Den von OB Steffen Zenner (CDU) und den Stadtratsfraktionen SPD/Initiative Plauen sowie Linke/Grüne vorgeschlagenen Bürgerinfoabend zur geplanten Agripark-Solaranlage in Unterlosa wird es nicht geben. Weil sich im städtischen Bauausschuss jüngst nicht nur die meisten Bürgervertreter, sondern auch die Bürgerinitiative (BI) gegen die...