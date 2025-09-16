Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Geplante Agripark-Solaranlage in Unterlosa: Warum ein Treffen der Einwohner mit den Investoren geplatzt ist

Es rumort weiter im Plauener Ortsteil Unterlosa. Eine Solaranlage ist geplant.
Es rumort weiter im Plauener Ortsteil Unterlosa. Eine Solaranlage ist geplant. Bild: Symbolbild: Oliver Berg/dpa
Es rumort weiter im Plauener Ortsteil Unterlosa. Eine Solaranlage ist geplant.
Es rumort weiter im Plauener Ortsteil Unterlosa. Eine Solaranlage ist geplant. Bild: Symbolbild: Oliver Berg/dpa
Plauen
Geplante Agripark-Solaranlage in Unterlosa: Warum ein Treffen der Einwohner mit den Investoren geplatzt ist
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der von Oberbürgermeister Steffen Zenner und Stadträten vorgeschlagene Bürgerinfoabend findet nicht statt. Was ist passiert?

Den von OB Steffen Zenner (CDU) und den Stadtratsfraktionen SPD/Initiative Plauen sowie Linke/Grüne vorgeschlagenen Bürgerinfoabend zur geplanten Agripark-Solaranlage in Unterlosa wird es nicht geben. Weil sich im städtischen Bauausschuss jüngst nicht nur die meisten Bürgervertreter, sondern auch die Bürgerinitiative (BI) gegen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
26.08.2025
3 min.
Umstrittener Solarpark in Ortsteil von Plauen: Am Ende sind sogar die Bürger gegen eine Bürgerversammlung
Nachdem die Pläne für den Solarpark nahe Unterlosa bekanntwurden, regt sich in dem Plauener Ortsteil Widerstand.
Um die Wogen im Streit um Solarpark-Pläne für Unterlosa zu glätten, wollten Stadträte die Rathausspitze um Vermittlung bitten. Weil die Fronten verhärtet sind, wird es dazu aber nicht kommen.
Swen Uhlig
02.08.2025
2 min.
Debatte um XXL-Solarpark in Unterlosa: Was Plauens Oberbürgermeister jetzt dazu sagt
Unterlosaer Bürger waren kürzlich im Gespräch mit Vertretern des Plauener Stadtrates.
Eine 67 Hektar große Agri-Solaranlage ist bei Unterlosa geplant. Sie soll landwirtschaftliche Nutzung und Gewinnen von Solarenergie verbinden. Eine Bürgerinitiative stemmt sich dagegen. Wie geht es weiter?
Sabine Schott
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
Mehr Artikel