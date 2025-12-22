MENÜ
  • Geplante Führerschein-Reform treibt Fahrlehrern im Vogtland die Sorgenfalten ins Gesicht: „Ich halte das für nicht zielführend“

Michael Marscheider ist seit 1983 Fahrlehrer. Er hat das Verkehrsgeschehen im Vogtlandkreis im Blick, wenn er seine Schüler auf die Prüfung vorbereitet.
Michael Marscheider ist seit 1983 Fahrlehrer. Er hat das Verkehrsgeschehen im Vogtlandkreis im Blick, wenn er seine Schüler auf die Prüfung vorbereitet. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Thomas Simmert und die Mitglieder der Kreisverkehrswacht schulen schon die Jüngsten in Verkehrserziehung. Nun schaut Simmert mit Sorge auf die Führerschein-Reform.
Thomas Simmert und die Mitglieder der Kreisverkehrswacht schulen schon die Jüngsten in Verkehrserziehung. Nun schaut Simmert mit Sorge auf die Führerschein-Reform. Bild: David Rötzschke/Archiv
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) plant eine Führerschein-Reform, mit der der Erwerb der Fahrerlaubnis günstiger werden soll.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) plant eine Führerschein-Reform, mit der der Erwerb der Fahrerlaubnis günstiger werden soll. Bild: Harald Tittel/dpa
Plauen
Geplante Führerschein-Reform treibt Fahrlehrern im Vogtland die Sorgenfalten ins Gesicht: „Ich halte das für nicht zielführend“
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundesregierung plant eine Reform, durch die der Erwerb des Führerscheins kostengünstiger werden soll. Weshalb einige der Vorschläge des Bundesverkehrsministers bei Fahrlehrern im Vogtland durchfallen.

Der Führerschein soll nach den Vorstellungen von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kostengünstiger werden. Das theoretische Wissen sollen sich die Fahrschüler deshalb nicht mehr verpflichtend in den Fahrschulen aneignen müssen. Sie sollen auch autodidaktisch mittels App zu Hause lernen können. Die Anzahl der Prüfungsfragen für...
