Geplanter Anbau am Plauener Stadtbad soll weitere Hürde nehmen: Rathaus nennt neue Details

Der Plauener Stadtrat beschäftigt sich am Dienstag erneut mit der bis Ende 2027 vorgesehenen Erweiterung der Schwimmhalle. Nicht nur hinsichtlich der Parkplätze hat das Rathaus die Baupläne angepasst.

Der Plauener Stadtrat soll am Dienstag die weiteren Weichen für den geplanten Anbau ans Stadtbad stellen. Auf der Tagesordnung steht der Entwurf zum überarbeiteten Bebauungsplan. Dieser war geändert worden, weil der Neubau nun nicht mehr entlang der Weißen Elster errichtet, sondern zwischen dem Bestandsgebäude des Bades und der Hofer Straße...