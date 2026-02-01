MENÜ
  • Geplanter Anbau am Plauener Stadtbad soll weitere Hürde nehmen: Rathaus nennt neue Details

So soll der Neubau am Plauener Stadtbad aussehen. Links die Fensterfront des Schwimmbereichs, nebenan befinden sich Umkleiden und Sanitärräume.
So soll der Neubau am Plauener Stadtbad aussehen. Links die Fensterfront des Schwimmbereichs, nebenan befinden sich Umkleiden und Sanitärräume. Bild: Bauconzept GmbH Lichtenstein
So soll der Neubau am Plauener Stadtbad aussehen. Links die Fensterfront des Schwimmbereichs, nebenan befinden sich Umkleiden und Sanitärräume.
So soll der Neubau am Plauener Stadtbad aussehen. Links die Fensterfront des Schwimmbereichs, nebenan befinden sich Umkleiden und Sanitärräume. Bild: Bauconzept GmbH Lichtenstein
Plauen
Geplanter Anbau am Plauener Stadtbad soll weitere Hürde nehmen: Rathaus nennt neue Details
Von Bernd Jubelt
Der Plauener Stadtrat beschäftigt sich am Dienstag erneut mit der bis Ende 2027 vorgesehenen Erweiterung der Schwimmhalle. Nicht nur hinsichtlich der Parkplätze hat das Rathaus die Baupläne angepasst.

Der Plauener Stadtrat soll am Dienstag die weiteren Weichen für den geplanten Anbau ans Stadtbad stellen. Auf der Tagesordnung steht der Entwurf zum überarbeiteten Bebauungsplan. Dieser war geändert worden, weil der Neubau nun nicht mehr entlang der Weißen Elster errichtet, sondern zwischen dem Bestandsgebäude des Bades und der Hofer Straße...
