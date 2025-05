Geschäft in der Unterwelt floriert: Womit diese Firma aus dem Vogtland erfolgreich ist

Viele Entwässerungskanäle kommen in die Jahre. Hier ist die Firma Rohrrenovation Förster gefragt. Die Nachfrage wächst, sodass das vogtländische Unternehmen expandiert - mit einigen Hürden.

Was ist eigentlich eine Rohrrenovation? Der Betrieb von Dirk Förster in Pausa nennt sich so. Gearbeitet wird da, wo normalerweise keiner hinkommt und wo wohl auch keiner unbedingt hinmöchte. Für gewöhnlich sieht man nur die Schachtdeckel auf dem Asphalt, die verdecken, wo es hinab in die Tiefe zu den Entwässerungskanälen geht. Regelmäßig...