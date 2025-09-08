Geschichten aus der Gruft: Das Plauener Schmökersofa geht unter Tage

Plauen
Für einen besonderen Abend zieht das Schmöckersofa in Plauen um. Und zwar nicht wie gewohnt von Garten zu Wohnzimmer oder umgekehrt, sondern an einen Ort, in dem schon jede Menge Geschichte steckt.
Flackerndes Licht, stabile elf Grad Celsius über Null und dazu eine wohl einzigartige Akustik - die neue Veranstaltung des Plauener Schmökersofas am 20. September verspricht schon jetzt eine besondere Atmosphäre: Im Gräfkeller des Luftschutzmuseums Meyerhof an der Syrastraße treffen Geschichtenerzähler diesmal buchstäblich auf Geschichte....
