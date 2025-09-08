Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dank Uwe Rödel verwandelt sich der Gräfkeller im Plauener Luftschutzmuseum Meyerhof zum Veranstaltungsort.
Dank Uwe Rödel verwandelt sich der Gräfkeller im Plauener Luftschutzmuseum Meyerhof zum Veranstaltungsort. Bild: Ellen Liebner
Dank Uwe Rödel verwandelt sich der Gräfkeller im Plauener Luftschutzmuseum Meyerhof zum Veranstaltungsort.
Dank Uwe Rödel verwandelt sich der Gräfkeller im Plauener Luftschutzmuseum Meyerhof zum Veranstaltungsort. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Geschichten aus der Gruft: Das Plauener Schmökersofa geht unter Tage
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für einen besonderen Abend zieht das Schmöckersofa in Plauen um. Und zwar nicht wie gewohnt von Garten zu Wohnzimmer oder umgekehrt, sondern an einen Ort, in dem schon jede Menge Geschichte steckt.

Flackerndes Licht, stabile elf Grad Celsius über Null und dazu eine wohl einzigartige Akustik - die neue Veranstaltung des Plauener Schmökersofas am 20. September verspricht schon jetzt eine besondere Atmosphäre: Im Gräfkeller des Luftschutzmuseums Meyerhof an der Syrastraße treffen Geschichtenerzähler diesmal buchstäblich auf Geschichte....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
29.08.2025
3 min.
Plauener Freizeitanlage wird modernisiert: Was vom „alten Bahnhof“ der Parkeisenbahn bleibt
Fotograf Kenny Pool (links) und Marcel Kaiser, Betreiber der Freizeitanlage Plauen.
Der „alte Bahnhof“ der Parkeisenbahn im Syratal ist bald Geschichte. In gut einer Woche rollen dort Baugeräte an. Vergessen werden soll das Gebäude aber nicht. Ein Plauener hat sich deshalb etwas einfallen lassen.
Claudia Bodenschatz
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
10.09.2025
4 min.
Eintauchen in die Vergangenheit beim Tag des offenen Denkmals am 14. September in Plauen: Dieser Ort ist neu dabei
Mit solchen AR-Brillen - hier beim Hochschultag in Hof - lassen sich Räume dreidimensional nachbilden. Das wird jetzt auch beim Denkmaltag in Plauen eingesetzt.
Einmal im Jahr besteht die Möglichkeit, besondere Denkmäler zu besichtigen. In Plauen geht es hoch hinaus - auf Türme - oder tief hinab in alte Keller. Sieben und ein paar mehr Tipps für den Sonntag.
Peter Albrecht
Mehr Artikel