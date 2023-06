Gesprächsrunde zur Situation am Plauener Postplatz: Was auf Kritik stößt

Der Kommunale Präventionsrat (KPR) will in eigenen Gremien sowie im Bildungs- und Sozialausschuss über die Bürgeranliegen aus der Umfrage auf dem Postplatz am vergangenen Freitag beraten. „Einige Vorschläge sollen die Innenstadt attraktiver machen, andere die Sicherheit am Tunnel erhöhen oder den Verkehr am Postplatz verbessern. Auch an die...