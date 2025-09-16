Gesprengter Geldautomat in Plauener Kaufland-Filiale: Commerzbank trifft Entscheidung

Plauen
Ende April waren Unbekannte in den Einkaufskomplex an der Hans-Sachs-Straße in Haselbrunn eingebrochen und hatten das Gerät völlig zerstört. Bisher war der Automat nicht erneuert worden.
Fotos vom Tatort zeigten ein Bild der völligen Zerstörung: geborstene Trockenbauwände, zerfetzte Dämmung und ein komplett demolierter Geldautomat. In der Nacht des 26. April dieses Jahres hatten Unbekannte das Gerät im Inneren des Kaufland-Komplexes im Plauener Stadtteil Haselbrunn zur Explosion gebracht. An jenem Samstag blieb der...
