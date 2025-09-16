Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Gesprengter Geldautomat in Plauener Kaufland-Filiale: Commerzbank trifft Entscheidung

Nach dem Angriff auf den Geldautomaten in der Kaufland-Filiale in Haselbrunn bot sich im April ein Bild der Zerstörung.
Nach dem Angriff auf den Geldautomaten in der Kaufland-Filiale in Haselbrunn bot sich im April ein Bild der Zerstörung. Bild: Polizei
Nach dem Angriff auf den Geldautomaten in der Kaufland-Filiale in Haselbrunn bot sich im April ein Bild der Zerstörung.
Nach dem Angriff auf den Geldautomaten in der Kaufland-Filiale in Haselbrunn bot sich im April ein Bild der Zerstörung. Bild: Polizei
Plauen
Gesprengter Geldautomat in Plauener Kaufland-Filiale: Commerzbank trifft Entscheidung
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ende April waren Unbekannte in den Einkaufskomplex an der Hans-Sachs-Straße in Haselbrunn eingebrochen und hatten das Gerät völlig zerstört. Bisher war der Automat nicht erneuert worden.

Fotos vom Tatort zeigten ein Bild der völligen Zerstörung: geborstene Trockenbauwände, zerfetzte Dämmung und ein komplett demolierter Geldautomat. In der Nacht des 26. April dieses Jahres hatten Unbekannte das Gerät im Inneren des Kaufland-Komplexes im Plauener Stadtteil Haselbrunn zur Explosion gebracht. An jenem Samstag blieb der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
2 min.
Nach Automatensprengung: Commerzbank-Filiale in Limbach-Oberfrohna öffnet wieder
Beraterin Bianca Reinelt neben einem Automaten, der ab nächster Woche zur Verfügung steht.
In der nächsten Woche soll der Filialbetrieb wieder eingeschränkt laufen. Doch Geld abheben am Automaten geht noch nicht.
Christian Mathea
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
4 min.
Nach Geldautomatensprengung in Zwickau: Wiederaufbau des Gebäudes beginnt
Nadine Schneider (links) und Doreen Minnerop bieten ihre Leistung in einem Bürocontainer an. Ihr Geschäft war bei der Sprengung des Geldautomaten zerstört worden.
Die Sanierung des stark beschädigten Hauses wird Monate dauern. Eine Hörgeräteakustikerin hat bereits provisorisch in einem Bürocontainer wieder geöffnet. Was wird aus der Volksbank-Filiale?
Frank Dörfelt
09:43 Uhr
4 min.
Verbraucher kaufen mehr Immobilien - doch die Zinsen steigen
Die Nachfrage nach Eigenheimen wächst wieder. (Archivbild)
Ob Eigenheim oder Wohnung: Mehr und mehr private Käufer wagen sich wieder an den Traum von den eigenen vier Wänden. Doch bei den Kreditzinsen geht es aufwärts. Die Marke von vier Prozent rückt näher.
Mehr Artikel