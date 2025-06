Gesundheitliche Probleme: Mann verliert Kontrolle am Steuer und fährt in Plauen mit Auto in Haltestelle

Der Unfall hatte sich am Sonntagabend am Bahnhof Mitte ereignet. Was war passiert?

Glück im Unglück hatte am Sonntagabend in Plauen ein 57-jähriger Autofahrer, der aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Straße abkam und in die Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof Mitte fuhr. Nur er selbst erlitt leichte Verletzungen, sonst kam niemand zu Schaden. Was war passiert? Der 57-Jährige... Glück im Unglück hatte am Sonntagabend in Plauen ein 57-jähriger Autofahrer, der aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Straße abkam und in die Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof Mitte fuhr. Nur er selbst erlitt leichte Verletzungen, sonst kam niemand zu Schaden. Was war passiert? Der 57-Jährige...