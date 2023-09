Gesundheitsamt des Vogtlandkreises vergibt ab sofort Termine für Grippeschutzimpfung

Ab 12. Oktober wird im Plauener Landratsamt geimpft - immer dienstags und donnerstags an den Nachmittagen.

In den vogtländischen Arztpraxen ist bereits die diesjährige Grippe-Schutzimpfung angelaufen und auch das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises startet in Kürze mit diesem Angebot. Wie die Kreisbehörde am Montag informierte, wird es hierfür zunächst Termine für den Zeitraum vom 12. Oktober bis 5. Dezember geben. Dazu wurde jetzt ein...