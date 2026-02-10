Gewaltsamer Einbruch in Plauener Schule: Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Plauen
An der Friedrich-Engels-Straße drangen Täter in eine Schule ein. Der Schaden übersteigt den Wert der Beute. Welche Spuren haben sie hinterlassen?
In eine Schule an der Friedrich-Engels-Straße in Plauen wurde eingebrochen. Die Täter verschafften sich dafür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Beute und beschädigten dabei Türen. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 6. Februar, 14.15 Uhr, und Dienstag, 10. Februar, 8.25 Uhr. Die...
