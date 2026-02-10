MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Gewaltsamer Einbruch in Plauener Schule: Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in eine Schule in Plauen.
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in eine Schule in Plauen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in eine Schule in Plauen.
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in eine Schule in Plauen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Plauen
Gewaltsamer Einbruch in Plauener Schule: Polizei sucht Zeugen des Vorfalls
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Friedrich-Engels-Straße drangen Täter in eine Schule ein. Der Schaden übersteigt den Wert der Beute. Welche Spuren haben sie hinterlassen?

In eine Schule an der Friedrich-Engels-Straße in Plauen wurde eingebrochen. Die Täter verschafften sich dafür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Beute und beschädigten dabei Türen. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 6. Februar, 14.15 Uhr, und Dienstag, 10. Februar, 8.25 Uhr. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
1 min.
E-Bike aus Keller in Plauen gestohlen
Einbrecher sind in einen Keller in Plauen eingedrungen.
Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1600 Euro. Worum die Polizei nun bittet.
Lutz Kirchner
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
25.01.2026
1 min.
Diebstahl in Geringswalde: Kettensägen und Heckenschere entwendet
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Einbruch in Geringswalde.
Mit Gewalt verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Nebengelass und machten Beute. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
Mehr Artikel