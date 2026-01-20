Gibt der Freistaat Geld für die Plauener Straßenbahn?

Landrat Thomas Hennig und Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (beide CDU) wollen jetzt das Gespräch mit Sachsens Infrastrukturministerin suchen.

In der Diskussion um die Zukunft der Plauener Straßenbahn gibt es einen weiteren Zwischenschritt. Landrat Thomas Hennig und Plauens Stadtchef Steffen Zenner (beide CDU) planen diese Woche ein Gespräch mit Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar. Dabei soll es um die Frage gehen, „welche finanziellen Rahmenbedingungen auf Landesebene...