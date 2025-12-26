Glätteunfall auf der A 72 im Vogtland

Glatte Straßen führten am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Autobahn im Vogtland zu einem Unfall. Zwei Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.

Zu einem Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn ist es am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages auf der Autobahn 72 im Vogtland gekommen. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, wollte eine 26-Jährige gegen 17.20 Uhr mit ihrem Hyundai an der Anschlussstelle Plauen-Ost auf die Autobahn in Richtung Leipzig auffahren. Auf der überfrorenen Fahrbahn...