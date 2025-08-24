Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gleich drei Jubiläen: Dieses Vogtland-Dorf feierte ein ganzes Wochenende lang

Bild: Ellen Liebner
Plauen
Gleich drei Jubiläen: Dieses Vogtland-Dorf feierte ein ganzes Wochenende lang
Von Ellen Liebner
Die Jößnitzer kamen am Wochenende aus dem Jubilieren gar nicht mehr heraus.

Die Jößnitzer haben es bewiesen: Feiern – das können sie. Gleich drei Tage lang haben die Bewohner des Plauener Ortsteils unter dem Motto „Jößnitz jubiliert“ einen Dreifach-Geburtstag zelebriert: 30 Jahre Jugendfeuerwehr, 50 Jahre Schule und 75 Jahre SG Jößnitz. Die Verantwortlichen hatten sich dafür zusammengetan und ein gemeinsames...
