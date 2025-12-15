MENÜ
  • Vogtland
  • Plauen
  • Glück im Spiel 6 aus 49: Lottogewinner aus dem Vogtland gewinnt fast eine halbe Million

Im Vogtland ist wieder ein Lottogewinn wahrgeworden.
Im Vogtland ist wieder ein Lottogewinn wahrgeworden. Bild: Shireen Broszies/dpa/Archiv
Plauen
Glück im Spiel 6 aus 49: Lottogewinner aus dem Vogtland gewinnt fast eine halbe Million
Redakteur
Von Sabine Schott
Für eine Frau oder einen Mann aus der Region könnte ein Traum in Erfüllung gehen - ein Riesengewinn kurz vor Weihnachten. Doch noch ist der Glückspilz nicht gefunden. Welche Zahlen getippt wurden.

Ein Lottotippschein hat einer Frau oder einem Mann aus dem Vogtlandkreis viel Glück gebracht. Am Samstag erfuhren sie oder er bei der Ziehung der Zahlen im Spiel 6 aus 49 von der hohen Gewinnsumme - fast eine halbe Million. Die exakt 445.085 Euro hat der Glückspilz diesen Zahlen zu verdanken: 6 , 11, 21, 32 , 37 und 45. Die gezogene Superzahl 3...
