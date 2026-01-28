MENÜ
Die Polizei in Plauen ermittelt zu Graffiti-Schmierereien.
Die Polizei in Plauen ermittelt zu Graffiti-Schmierereien.
Plauen
Graffiti-Schmierereien an der Fabrikstraße in Plauen beschäftigen die Polizei
Bernd Jubelt
Mehrere große Schriftzeichen waren am Dienstagnachmittag entdeckt worden.

Die Polizei in Plauen ermittelt zu neuen Graffiti-Schmierereien. Sie waren am Dienstag auf einem Firmengelände an der Fabrikstraße unweit des Plauener Stadtbades entdeckt worden. Unbekannte hatten dort mehrere große Schriftzeichen mit weißer und gelber Farbe an eine Gebäudewand gesprayt. Um die Schmierereien beseitigen zu können, wird mit...
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
16:00 Uhr
3 min.
Neuer Parkplatz am Fichtelberg – Oberwiesenthal schaltet Anwälte ein
Vorn die Fläche am Skihang, auf der bis zu 100 Autos Platz finden sollen.
Am Dienstagabend hat der Stadtrat des Kurorts über den Antrag einer Berliner Eigentümergesellschaft abgestimmt, direkt am Skihang einen Parkplatz für bis zu 100 Autos einzurichten. Wie es weitergeht.
Kjell Riedel
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
16:00 Uhr
1 min.
Lauterbacher Winterfeuer mit Umzug und Basteln für Kinder
Beim Winterfeuer des Lauterbacher Landlustvereins findet auch ein Umzug statt.
Der örtliche Landlustverein startet am Samstag mit einer Traditionsveranstaltung ins Veranstaltungsjahr.
Roland Wagner
17.12.2025
1 min.
Unbekannte zerkratzen in Adorf Lack von Fahrzeugen
Die Polizei ermittelt zu zerkratzten Autos in Adorf.
Die Polizei sucht Zeugen.
Bernd Jubelt
18:05 Uhr
2 min.
Klares Stadtratsvotum: Plauen bewirbt sich mit drei Sportstätten um Geld aus der Sportmilliarde des Bundes
Plauen bewirbt sich mit drei Sportstätten um Geld aus der Sportmilliarde.
In einer Sondersitzung hat der Stadtrat am Dienstagnachmittag Plauens Bewerbung für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ verabschiedet. Der OB sprach von einem wichtigen Zeichen.
Bernd Jubelt
