Grenzpolizei stoppt in Oberfranken illegalen Hundetransport

Auf der Ladefläche eines Fahrzeuges mit bulgarischem Kennzeichen ist die Polizei auf fünf Hundewelpen gestoßen. Dabei wurde ein Verstoß festgestellt.

Niedliche Hundewelpen hat die Grenzpolizei am Mittwoch bei Selb aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten der örtlichen Grenzpolizeiinspektion kontrollierten ein Fahrzeug mit bulgarischer Zulassung. Bei der Kontrolle des Busfahrers stellten die Beamten im Fahrzeug zwei Transportboxen mit insgesamt fünf Hundewelpen fest. Der 46-jährige Fahrer konnte...