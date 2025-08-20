Größte Ausbildungsmesse des Vogtlands am Donnerstag in Plauen: Was Besucher beachten sollten

Die Veranstalter der Messe wurden bei einem Vorbereitungstreffen in der vergangenen Woche überrascht, als sie erfuhren, dass auf der Zufahrt zum Vogtlandstadion gebaut wird. Droht ein Verkehrschaos?

So einen Ansturm erlebt das Vogtlandstadion nicht alle Tage. Zur Ausbildungsmesse am Donnerstag werden rund 3000 Besucher erwartet. Außerdem sind Vertreter aus fast 200 vogtländischen Firmen vor Ort, um über ihre Ausbildungsangebote zu informieren. Ist das Vogtlandstadion für diesen Ansturm gewappnet? Ja, sagen die Veranstalter. Das hätte das...