Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Groß angelegte Verkehrskontrolle in Plauen: Für die Polizei gab es jede Menge Arbeit

Bis zum Abend wurden am Dienstag auf der B 92 bei Oberlosa Fahrzeuge kontrolliert.
Bis zum Abend wurden am Dienstag auf der B 92 bei Oberlosa Fahrzeuge kontrolliert. Bild: Symbolfoto: P. Seeger/dpa
Bis zum Abend wurden am Dienstag auf der B 92 bei Oberlosa Fahrzeuge kontrolliert.
Bis zum Abend wurden am Dienstag auf der B 92 bei Oberlosa Fahrzeuge kontrolliert. Bild: Symbolfoto: P. Seeger/dpa
Plauen
Groß angelegte Verkehrskontrolle in Plauen: Für die Polizei gab es jede Menge Arbeit
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf Stunden lang waren am Dienstag im Feierabendverkehr Fahrzeuge auf der B 92 bei Oberlosa unter die Lupe genommen worden. Vor allem ging es um Drogendelikte. Doch die Mängelliste war insgesamt groß.

Unter Federführung der Polizeidirektion Zwickau hat es am Dienstag an der B 92 im Bereich Plauen-Oberlosa eine fünfstündige Verkehrskontrolle gegeben. Schwerpunkt war die Aufdeckung von Drogendelikten im Straßenverkehr. Darüber hinaus ging es um die Überprüfung der allgemeinen Fahrtüchtigkeit. Zudem wurden bei der ganzheitlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
28.09.2025
1 min.
Trunkenheit im Verkehr: Frau mit Mercedes in Plauen ohne Licht unterwegs
Die Polizei vermisste Licht bei der betrunkenen Autofahrerin.
Die Fahrzeugführerin stand unter beachtlichem Alkoholeinfluss. Sie muss sich nun verantworten.
Sabine Schott
01.10.2025
1 min.
Polizei im Vogtland beteiligt sich an Aktion für sicheres Autolicht
Die Polizei kontrolliert im Oktober verstärkt das Licht an Fahrzeugen.
Bei der Verkehrssicherheitsaktion „Licht-Sicht-Test 2025“ werden im Oktober verstärkt Kontrollen unternommen. Für Autofahrer gibt es einen Bonus.
Lutz Kirchner
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel