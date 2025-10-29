Groß angelegte Verkehrskontrolle in Plauen: Für die Polizei gab es jede Menge Arbeit

Fünf Stunden lang waren am Dienstag im Feierabendverkehr Fahrzeuge auf der B 92 bei Oberlosa unter die Lupe genommen worden. Vor allem ging es um Drogendelikte. Doch die Mängelliste war insgesamt groß.

Unter Federführung der Polizeidirektion Zwickau hat es am Dienstag an der B 92 im Bereich Plauen-Oberlosa eine fünfstündige Verkehrskontrolle gegeben. Schwerpunkt war die Aufdeckung von Drogendelikten im Straßenverkehr. Darüber hinaus ging es um die Überprüfung der allgemeinen Fahrtüchtigkeit. Zudem wurden bei der ganzheitlichen...