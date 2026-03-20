Großbrand auf Deponie im Vogtland: Warnung vor Brandgasen aufgehoben

Die Lösch- und Aufräumarbeiten auf den Gelände der Recyclinganlage in Zeulenroda sind noch nicht beendet. Das ist der aktuelle Stand.

Nach dem Großbrand auf einer Recyclinganlage in Zeulenroda haben die Behörden in Ostthüringen am Freitagvormittag die Warnung vor Brandgasen aufgehoben. Die Löscharbeiten dauern hingegen an. Nach dem Großbrand auf einer Recyclinganlage in Zeulenroda haben die Behörden in Ostthüringen am Freitagvormittag die Warnung vor Brandgasen aufgehoben. Die Löscharbeiten dauern hingegen an.