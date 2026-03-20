MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Auf einer Deponie in Zeulenroda war am Mittwochabend ein folgenschwerer Brand ausgebrochen.
Auf einer Deponie in Zeulenroda war am Mittwochabend ein folgenschwerer Brand ausgebrochen. Foto: Björn Walther/dpa
Auf einer Deponie in Zeulenroda war am Mittwochabend ein folgenschwerer Brand ausgebrochen.
Auf einer Deponie in Zeulenroda war am Mittwochabend ein folgenschwerer Brand ausgebrochen. Foto: Björn Walther/dpa
Update
Plauen
Großbrand auf Deponie im Vogtland: Warnung vor Brandgasen aufgehoben
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Lösch- und Aufräumarbeiten auf den Gelände der Recyclinganlage in Zeulenroda sind noch nicht beendet. Das ist der aktuelle Stand.

Nach dem Großbrand auf einer Recyclinganlage in Zeulenroda haben die Behörden in Ostthüringen am Freitagvormittag die Warnung vor Brandgasen aufgehoben. Die Löscharbeiten dauern hingegen an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 20.03.2026 | 10:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:15 Uhr
2 min.
Trotz laufender Miete: Chemnitzer Bürgerservice an der Sachsen-Allee bleibt geschlossen
Nach einer missglückten Entscheidung sucht das Rathaus noch immer nach einer neuen Nutzung für die Räume. Doch das gestaltet sich schwierig.
Michael Müller
15:38 Uhr
2 min.
Großbrand auf Deponie im Vogtland: Löscharbeiten dauern bis Freitag
Update
Auf einer Deponie in Zeulenroda ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen, Rauch stieg in den Himmel und war von Weitem sichtbar.
Der Brand war am Mittwochabend im ostthüringischen Zeulenroda ausgebrochen. Auch Unterstützer aus Plauen waren mit im Einsatz.
Nancy Dietrich
11:09 Uhr
2 min.
Schlag gegen Kinderpornografie und Betrug im Darknet
Neue Tools ermöglichten einen Schlag gegen ein Betrugs-Netzwerk im Darknet. (Symbolbild)
Jahrelang werten Ermittler akribisch Spuren aus, folgen verschleierten Pfaden im Darknet. Am Ende legen sie mehr als 373.000 kriminelle Seiten lahm. Die Verbrecher nutzten das Leid von Kindern aus.
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
18.03.2026
4 min.
Glück auf, der Kalle kommt! Wie ein kleiner Bergmann aus dem Erzgebirge zum Hit wurde
Die kleine Luisa ist ganz begeistert von Kalle dem Bergmann. Mama Tabea Rohr freuts.
Aus einer niedlichen Idee wurde ein riesiger Erfolg. Mit ihrem Plüsch-Bergmann hat Tabea Rohr aus Reichenbach nicht nur Kinderherzen erreicht. Und nun wollen die Menschen mehr von Kalle.
Wieland Josch
19.03.2026
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
Mehr Artikel