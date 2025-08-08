Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Freibad Haselbrunn kann ab sofort wieder der Sommer genossen werden. Bild: Ellen Liebner
Im Freibad Haselbrunn kann ab sofort wieder der Sommer genossen werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Große Auswahl: So sind die Plauener Bäder jetzt geöffnet
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sommer will es nun noch einmal wissen. Die Plauener Bädergesellschaft ist darauf eingestellt.

Der Sommer nimmt wieder Fahrt auf, die Lust auf einen Badbesuch wächst. Das Freibad Haselbrunn ist laut Stadtverwaltung seit Donnerstag geöffnet und kann bis Sonntag täglich von 10 bis 19 Uhr besucht werden. Ab Montag, 11. August, lädt das Bad wochentags von 12 bis 19 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr zum Besuch ein. Das Stadtbad ist ab Montag...
