Großeinsatz an Bundesstraße in Plauen: Das war der Grund

Plauen
Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten am späten Freitagnachmittag zu einem Einsatz an die Pausaer Straße aus. Was bisher dazu bekannt ist.
Wegen eines Großeinsatzes von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei ist die Bundesstraße 92 in Plauen am Freitagnachmittag stadtauswärts zeitweise gesperrt worden. Hintergrund war ein Einsatz in einem der Mehrfamilienhäuser unweit der Bahnbrücke.
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