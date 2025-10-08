Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Großeinsatz bei Wohnungsbrand im Plauener Zentrum: Eine Person über Balkon gerettet

Über 30 Kameraden der Plauener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte stemmten den Einsatz an der Kaiserstraße.
Über 30 Kameraden der Plauener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte stemmten den Einsatz an der Kaiserstraße. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Großeinsatz bei Wohnungsbrand im Plauener Zentrum: Eine Person über Balkon gerettet
Von Claudia Bodenschatz und Jonas Patzwaldt
Auf der Kaiserstraße hat es am Mittwochnachmittag einen Wohnungsbrand gegeben. Dabei musste eine Person aufwendig in Sicherheit gebracht werden. Die Straße blieb vorübergehend gesperrt.

Im Plauener Stadtzentrum ist am Mittwochnachmittag an der Kaiserstraße/Ecke Eugen-Fritsch-Straße ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Wie der Chef der Berufsfeuerwehr Plauen, Patrick Heinritz, vor Ort informierte, waren die Einsatzkräfte um 15.45 Uhr alarmiert worden, nachdem das Feuer in der Erdgeschosswohnung eines sechsgeschossigen...
