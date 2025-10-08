Großeinsatz bei Wohnungsbrand im Plauener Zentrum: Eine Person über Balkon gerettet

Plauen
Auf der Kaiserstraße hat es am Mittwochnachmittag einen Wohnungsbrand gegeben. Dabei musste eine Person aufwendig in Sicherheit gebracht werden. Die Straße blieb vorübergehend gesperrt.
Im Plauener Stadtzentrum ist am Mittwochnachmittag an der Kaiserstraße/Ecke Eugen-Fritsch-Straße ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Wie der Chef der Berufsfeuerwehr Plauen, Patrick Heinritz, vor Ort informierte, waren die Einsatzkräfte um 15.45 Uhr alarmiert worden, nachdem das Feuer in der Erdgeschosswohnung eines sechsgeschossigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.