  • Großes Interesse an Vorträgen zur Bombardierung Plauens: Nun gibt es ein weiteres Angebot für Interessierte

Das Plauener Stadtzentrum nach der Bombardierung vom 10. April 1945.
Das Plauener Stadtzentrum nach der Bombardierung vom 10. April 1945. Bild: Repro: Klaus Tanneberger/Archiv
Das Plauener Stadtzentrum nach der Bombardierung vom 10. April 1945.
Das Plauener Stadtzentrum nach der Bombardierung vom 10. April 1945. Bild: Repro: Klaus Tanneberger/Archiv
Plauen
Großes Interesse an Vorträgen zur Bombardierung Plauens: Nun gibt es ein weiteres Angebot für Interessierte
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen für die Stadt und die Menschen in Plauen findet weiterhin große Resonanz. Das Vogtlandmuseum hat deshalb einen weiteren Vortrag organisiert.

Über die Bombardierungen Plauens in den Jahren 1944/1945 und ihre Opfer spricht der Wissenschaftler Martin Salesch am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, um 17.30 Uhr in der Fabrik der Fäden. Der Archäologe will dabei die Ergebnisse seiner monatelangen Untersuchungen zu den Opfern der Luftangriffe zusammenfassen.
