Großformatige Graffiti tauchen an vogtländischem Einkaufszentrum auf

Mehrere Schmierereien sind möglicherweise am helllichten Tag an Gebäudeteilen eines Shoppingcenters hinterlassen worden. Was die Reinigung kostet.

Sie sind schwarz und blau und ganz schön groß: die Graffiti, welche Unbekannte zwischen Dienstag- und Mittwochmittag an Wänden und Türen im seitlichen Außenbereich des Einkaufszentrums Elster-Park an der Äußeren Reichenbacher Straße in Plauen hinterlassen haben. Es handele sich um alle möglichen Motive, nicht um verfassungsfeindliche... Sie sind schwarz und blau und ganz schön groß: die Graffiti, welche Unbekannte zwischen Dienstag- und Mittwochmittag an Wänden und Türen im seitlichen Außenbereich des Einkaufszentrums Elster-Park an der Äußeren Reichenbacher Straße in Plauen hinterlassen haben. Es handele sich um alle möglichen Motive, nicht um verfassungsfeindliche...