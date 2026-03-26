Großspeicher-Anlage im Vogtland für Strom aus Windkraft geplant

Im Elsterberger Ortsteil Coschütz soll ein Großspeicher entstehen. Das wiederholt vorgestellte und mehrfach angepasste Projekt bekommt nun auch einen Schallschutz.

In der Sitzung des Ortschaftsrates Coschütz ist ein neuer Bauantrag für die geplante Großspeicheranlage auf dem Gelände des früheren Saustalls vorgestellt worden. Eine Verbund-AG aus Österreich hat das Projekt überarbeitet und will nahe dem Ortseingang bauen. Die Agrargenossenschaft hat den Investoren, die zwischenzeitlich gewechselt haben,...