Das Rathaus wird im Rahmen einer Aktion grün beleuchtet.
Das Rathaus wird im Rahmen einer Aktion grün beleuchtet. Bild: Nancy Dietrich/Archiv
Plauen
Grünes Licht in Plauen: Ein Zeichen für Kinderhospize
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Am 10. Februar erstrahlen Festhalle, Stadtbad und Rathaus in Grün. Das Ziel ist, auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen. Was steckt dahinter?

Die Stadt Plauen setzt am 10. Februar ein Zeichen für die Kinderhospizarbeit. Festhalle, Stadtbad und Neues Rathaus werden an diesem Tag grün beleuchtet. Damit soll auf die Situation schwerkranker Kinder und die Bedeutung der Kinderhospizarbeit aufmerksam gemacht werden, heißt es aus dem Rathaus. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) hebt...
