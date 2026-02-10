Grünes Licht in Plauen: Ein Zeichen für Kinderhospize

Am 10. Februar erstrahlen Festhalle, Stadtbad und Rathaus in Grün. Das Ziel ist, auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen. Was steckt dahinter?

Die Stadt Plauen setzt am 10. Februar ein Zeichen für die Kinderhospizarbeit. Festhalle, Stadtbad und Neues Rathaus werden an diesem Tag grün beleuchtet. Damit soll auf die Situation schwerkranker Kinder und die Bedeutung der Kinderhospizarbeit aufmerksam gemacht werden, heißt es aus dem Rathaus. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) hebt...