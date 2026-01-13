Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr in Plauen: Neue Bescheide nur noch bei Änderungen

Das Rathaus verschickt keine neuen Bescheide an Plauener, deren Grundsteuer oder Straßenreinigungsgebühren unverändert zum Vorjahr sind. Worauf die Stadtverwaltung noch hinweist.

Die Stadtverwaltung von Plauen hat am Montag, 12. Januar, in den Amtlichen Veröffentlichungen mitgeteilt, dass die Grundsteuer für dieses Jahr unverändert bleibt. Die Fälligkeitstermine entsprechen denen des vorigen Jahres. Auch bei den Straßenreinigungsgebühren werden Bescheide mit Dauerwirkung genutzt. Die Informationen sind auf...