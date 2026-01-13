MENÜ
  • Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr in Plauen: Neue Bescheide nur noch bei Änderungen

Die Stadtverwaltung will neue Bescheide bei unveränderter Grundsteuer einsparen.
Bild: Symbolbild: J. Büttner/dpa
Die Stadtverwaltung will neue Bescheide bei unveränderter Grundsteuer einsparen.
Bild: Symbolbild: J. Büttner/dpa
Plauen
Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr in Plauen: Neue Bescheide nur noch bei Änderungen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Rathaus verschickt keine neuen Bescheide an Plauener, deren Grundsteuer oder Straßenreinigungsgebühren unverändert zum Vorjahr sind. Worauf die Stadtverwaltung noch hinweist.

Die Stadtverwaltung von Plauen hat am Montag, 12. Januar, in den Amtlichen Veröffentlichungen mitgeteilt, dass die Grundsteuer für dieses Jahr unverändert bleibt. Die Fälligkeitstermine entsprechen denen des vorigen Jahres. Auch bei den Straßenreinigungsgebühren werden Bescheide mit Dauerwirkung genutzt. Die Informationen sind auf...
Mehr Artikel