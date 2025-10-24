Grundstückskauf der Stadt Plauen: Deutliche Kritik vom Bund der Steuerzahler

Der Stadtrat hatte im September den Ankauf eines Hauses mit Grundstück in Oberlosa beschlossen. Der Kaufpreis ist beträchtlich höher als der Verkehrswert. Das sorgt nicht überall für Beifall.

Der Bund der Steuerzahler Sachsen hat Kritik am geplanten Ankauf eines Einfamilienhauses in Plauen-Oberlosa durch die Stadt Plauen geübt. Der Kaufpreis in Höhe von 625.000 Euro liege laut Gutachten rund dreimal so hoch wie der tatsächliche Marktwert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ein Kaufpreis, der das Dreifache des Gutachtenwertes...