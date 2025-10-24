Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Grundstückskauf der Stadt Plauen: Deutliche Kritik vom Bund der Steuerzahler

Das Haus (rechts im Bild) nahe dem bereits bestehenden Gewerbegebiet in Oberlosa will die Stadt Plauen erwerben. Dort soll ein weiteres Gewerbegebiet entstehen.
Das Haus (rechts im Bild) nahe dem bereits bestehenden Gewerbegebiet in Oberlosa will die Stadt Plauen erwerben. Dort soll ein weiteres Gewerbegebiet entstehen. Bild: Ellen Liebner
Das Haus (rechts im Bild) nahe dem bereits bestehenden Gewerbegebiet in Oberlosa will die Stadt Plauen erwerben. Dort soll ein weiteres Gewerbegebiet entstehen.
Das Haus (rechts im Bild) nahe dem bereits bestehenden Gewerbegebiet in Oberlosa will die Stadt Plauen erwerben. Dort soll ein weiteres Gewerbegebiet entstehen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Grundstückskauf der Stadt Plauen: Deutliche Kritik vom Bund der Steuerzahler
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtrat hatte im September den Ankauf eines Hauses mit Grundstück in Oberlosa beschlossen. Der Kaufpreis ist beträchtlich höher als der Verkehrswert. Das sorgt nicht überall für Beifall.

Der Bund der Steuerzahler Sachsen hat Kritik am geplanten Ankauf eines Einfamilienhauses in Plauen-Oberlosa durch die Stadt Plauen geübt. Der Kaufpreis in Höhe von 625.000 Euro liege laut Gutachten rund dreimal so hoch wie der tatsächliche Marktwert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ein Kaufpreis, der das Dreifache des Gutachtenwertes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
4 min.
Dramatische Entwicklung: Steigende Kosten bei sinkenden Steuereinnahmen fressen Plauens Finanzpolster auf
Plauens Kämmerin hat durchgerechnet. Fazit: Der Stadt geht das Geld aus.
Stadtkämmerin Peggy Hein schlägt Alarm: In ihrem Bericht zur Haushaltslage der Stadt zeichnet sie ein düsteres Bild. Im Rathaus wird bereits an einem Sparkonzept gearbeitet.
Bernd Jubelt
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
24.10.2025
2 min.
Dieses Haus ist der Stadt Plauen 625.000 Euro wert
Das Haus mit dazugehörigem Grundstück will die Stadt Plauen für 625.000 Euro ankaufen.
Die Kommune kauft ein knapp 2800 Quadratmeter großes Grundstück mit Wohnhaus im Stadtteil Oberlosa. Der ermittelte Verkehrswert liegt deutlich niedriger als der Kaufpreis.
Swen Uhlig
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Mehr Artikel