Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Gutachten zum Nahverkehr im Vogtland: Die vier Varianten zur Rettung der Plauener Straßenbahn – und was davon übrigblieb

Mit uns in die Zukunft: Kann PSB-Chef Karsten Treiber das Versprechen aus dem Werbe-Slogan noch halten?
Mit uns in die Zukunft: Kann PSB-Chef Karsten Treiber das Versprechen aus dem Werbe-Slogan noch halten? Bild: Ellen Liebner
Mit uns in die Zukunft: Kann PSB-Chef Karsten Treiber das Versprechen aus dem Werbe-Slogan noch halten?
Mit uns in die Zukunft: Kann PSB-Chef Karsten Treiber das Versprechen aus dem Werbe-Slogan noch halten? Bild: Ellen Liebner
Plauen
Gutachten zum Nahverkehr im Vogtland: Die vier Varianten zur Rettung der Plauener Straßenbahn – und was davon übrigblieb
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer die Plauener Straßenbahn retten will, muss dicke Bretter bohren. Das wird im jetzt veröffentlichten Gutachten zum ÖPNV im Vogtland deutlich. Die Autoren der 191.000 Euro teuren Untersuchung kamen zu einem überraschenden Fazit.

Eigentlich war die Botschaft unmissverständlich: Als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im April der Stadt Plauen den Titel Hochschulstadt verlieh, stand er mit Landrat, Oberbürgermeister und Landtagsabgeordneten noch eine Weile am Fenster des neuen Audimax auf dem Amtsberg. Von dort aus blickte er mit ihnen über den Campus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
16:00 Uhr
1 min.
Das monatelang geheim gehaltene Gutachten zum Nahverkehr im Vogtland: Jetzt stellt es das Landratsamt ins Netz
Mehr als 50 Seiten umfasst das Gutachten zur Bewertung des ÖPNV im Vogtland.
Das für 191.000 Euro erstellte und lange unter Verschluss gehaltene Gutachten zur Bewertung des ÖPNV im Vogtland ist nun im Internet abrufbar. Warum einige Details dennoch geschwärzt sind.
Uwe Selbmann
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
10.10.2025
4 min.
Das geheime Gutachten zur Zukunft der Plauener Straßenbahn: Das steht drin
Finden sie eine Schlüssellösung zur Rettung der Straßenbahn? OB Zenner, PSB-Chef Treiber und Landrat Hennig (v. re.), hier bei der Auslieferung von E-Bussen durch Ulrich Piotrowski.
Das Landratsamt hat das bisher unter Verschluss gehaltene Gutachten zur Plauener Straßenbahn veröffentlicht. Einige Details zu dem Unternehmen, dem 2026 die Insolvenz droht, sind geschwärzt. Was für die Rettung der „Bimm“ jetzt zur Diskussion steht.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel