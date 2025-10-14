Gutachten zum Nahverkehr im Vogtland: Die vier Varianten zur Rettung der Plauener Straßenbahn – und was davon übrigblieb

Wer die Plauener Straßenbahn retten will, muss dicke Bretter bohren. Das wird im jetzt veröffentlichten Gutachten zum ÖPNV im Vogtland deutlich. Die Autoren der 191.000 Euro teuren Untersuchung kamen zu einem überraschenden Fazit.

Eigentlich war die Botschaft unmissverständlich: Als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im April der Stadt Plauen den Titel Hochschulstadt verlieh, stand er mit Landrat, Oberbürgermeister und Landtagsabgeordneten noch eine Weile am Fenster des neuen Audimax auf dem Amtsberg. Von dort aus blickte er mit ihnen über den Campus...