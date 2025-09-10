„Guten Morgen, ihr Schönen!“ - Filmabend in Plauen ist den Frauen in der DDR gewidmet

Am Donnerstag zeigt die Initiative Medienbildung Vogtland den Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen 2“. Im Anschluss sprechen Zeitzeuginnen.

Am Donnerstag, 11. September, 18 Uhr veranstaltet die Initiative Medienbildung Vogtland einen Filmabend in der Plauener Bénédict-School Sachsen an der Bahnhofstraße. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen 2“. Regisseur Torsten Körner verarbeitete darin Archivmaterial aus dem Alltag ostdeutscher Frauen im Kampf um...