Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?

Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.

Der Plauener Weihnachtsmarkt geht in den Endspurt. Nur noch bis zum kommenden Montag herrscht rund ums Rathaus der große Advents-Trubel. Dabei ist eines in diesem Jahr neu: Händler, die das möchten, dürfen ihre Buden auch nach 20 Uhr geöffnet lassen. Doch machen sie davon Gebrauch? Das wollte die „Freie Presse" jetzt von einigen...