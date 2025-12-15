MENÜ
  Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?

Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow. Bild: Ellen Liebner
Peggy Thiel aus Trieb bei Falkenstein bietet mit ihrem Neffen Pierre Schenker warme Mützen, Strümpfe und Thermohosen an.
Peggy Thiel aus Trieb bei Falkenstein bietet mit ihrem Neffen Pierre Schenker warme Mützen, Strümpfe und Thermohosen an. Bild: Ellen Liebner
Der Plauener Tischlermeister Falk Schilb verkauft erzgebirgische Volkskunst – doch eher selten am Abend.
Der Plauener Tischlermeister Falk Schilb verkauft erzgebirgische Volkskunst – doch eher selten am Abend. Bild: Ellen Liebner
Einige Buden gehen in die Verlängerung und öffnen auch nach Weihnachten.
Einige Buden gehen in die Verlängerung und öffnen auch nach Weihnachten. Bild: Sabine Schott
Plauen
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Von Sabine Schott
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.

Der Plauener Weihnachtsmarkt geht in den Endspurt. Nur noch bis zum kommenden Montag herrscht rund ums Rathaus der große Advents-Trubel. Dabei ist eines in diesem Jahr neu: Händler, die das möchten, dürfen ihre Buden auch nach 20 Uhr geöffnet lassen. Doch machen sie davon Gebrauch? Das wollte die „Freie Presse“ jetzt von einigen...
