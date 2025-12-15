Plauen
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Der Plauener Weihnachtsmarkt geht in den Endspurt. Nur noch bis zum kommenden Montag herrscht rund ums Rathaus der große Advents-Trubel. Dabei ist eines in diesem Jahr neu: Händler, die das möchten, dürfen ihre Buden auch nach 20 Uhr geöffnet lassen. Doch machen sie davon Gebrauch? Das wollte die „Freie Presse“ jetzt von einigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.