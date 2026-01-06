Häufiger Ausfall von Anzeigentafeln bei der Plauener Straßenbahn: Woran liegt’s?

Fahrgäste der Plauener Straßenbahn werden an vielen Haltestellen durch die elektronischen Anzeigetafeln informiert. Doch es klappt nicht immer und überall.

Wer in der Plauener Innenstadt an der Haltestelle auf eine Straßenbahn wartet, ist es gewohnt, vor Ort auf Tafeln in Leuchtschrift informiert zu werden, wann die nächste Bahn kommt. Seit gut 25 Jahren gibt es diesen Service. Plauen gehörte zur Jahrtausendwende bei der Installation dieser Anzeigen deutschlandweit zu den Vorreitern. Doch...