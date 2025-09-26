Hammerstraße in Plauen wieder frei: Welchem Zweck dient die neue Verkehrsinsel?

Auf der vielbefahrenen Hammerstraße ist in Höhe des Abzweigs Rähnisstraße eine Verkehrsinsel errichtet worden. Das ist Teil eines übergreifenden städtebaulichen Vorhabens.

Acht Tage war die Hammerstraße in Plauen wegen einer Baustelle halbseitig gesperrt und per Ampelschaltung geregelt - dann stand sie da: Die neue Verkehrsinsel in Höhe des Abzweigs Rähnisstraße soll Fußgängern und Radfahrern künftig beim Überqueren der Trasse helfen. Dort sind Rathausangaben zufolge in Spitzenzeiten bis zu 700 Fahrzeuge pro...