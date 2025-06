Handtasche im Auto lockt in Plauen Einbrecher an

Die unbekannten Täter brachen in das Auto ein. Der Schaden ist groß.

Fette Beute haben Unbekannte bei einem Diebstahl aus einem geparkten Auto in Plauen gemacht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, schlugen die Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Scheibe eines grauen Seat Leon ein, der im Bereich Kaiser-/Bergstraße geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie eine Handtasche, in der...