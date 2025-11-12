Hans-Joachim Heist bringt in Plauen Heinz Erhardts Humor zurück auf die Bühne

Unter dem Motto „Noch’n Gedicht“ will Heist mit einem Querschnitt durch Erhardts schönste Reime und Wortspiele unterhalten.

Der vor allem in der Kunstfigur Gernot Hassknecht aus der Heute-Show im ZDF bekannte Schauspieler Hans-Joachim Heist kommt am Samstag, 15. November, nach Plauen ins Vogtlandtheater. Er schlüpft ab 19.30 Uhr auf der Bühne in die Rolle des beliebten Komikers Heinz Erhardt (1909-1979), so das Theater. Wenn Heist die Erhardt-Brille aufsetzt, die...