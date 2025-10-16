Harry Breast aus Leipzig rappt im Plauener Malzhaus

Plauen
Das Multitalent und das Publikum unternehmen eine Reise zwischen Frustration über politische Themen und guter Laune.
Harry Breast aus Leipzig tritt am Freitag, 17. Oktober, 20 Uhr im Malzhaus in Plauen auf. Er ist ein Rapper und ein detailverliebtes Multitalent. Seine Musik wird maßgeblich vom Boom Bap beeinflusst. Live überzeugt er mit geballter Energie und zeigt, dass seine Songs nicht nur auf Platte, sondern auch auf der Bühne glänzen. Mit einem...
