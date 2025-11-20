Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Hauptquartier der Plauener Stadtpolizei: Ab wann der Bürgerpunkt besetzt sein soll

In das Landratsamt am Postplatz soll nun bald der Bürgerpunkt einziehen.
In das Landratsamt am Postplatz soll nun bald der Bürgerpunkt einziehen. Bild: Ellen Liebner
In das Landratsamt am Postplatz soll nun bald der Bürgerpunkt einziehen.
In das Landratsamt am Postplatz soll nun bald der Bürgerpunkt einziehen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hauptquartier der Plauener Stadtpolizei: Ab wann der Bürgerpunkt besetzt sein soll
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch wird umgebaut in den ehemaligen Versicherungsräumen am Postplatz. Doch schon nach dem Weihnachtsmarkt soll dort Licht brennen.

Noch brennt kein Licht. Doch der Bürgerpunkt im Erdgeschoss des Plauener Landratsamtes am Postplatz, in den früheren Räumen einer Versicherung, soll bald besetzt sein - etwa ab Januar. Darüber hat Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) jetzt in der Stadtratssitzung am Dienstagabend informiert. Auf Nachfrage von BSW-Fraktionschef Maik Schwarz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
10.09.2025
4 min.
Entscheidung zu Polizeipräsenz am Plauener Postplatz gefallen: Warum OB und AfD sich angingen
Polizeieinsatz am Postplatz (im Mai 2025): Mit der Einrichtung eines Bürgerpostens im Landratsamtsgebäude will die Rathausspitze für mehr Sicherheit in der Innenstadt sorgen.
Die Plauener Räte haben über die Einrichtung eines Polizeipostens am Postplatz entschieden. Die AfD wandte sich gegen die Pläne, dann kam es zum Wortgefecht zwischen Stadtoberhaupt und Fraktionsvize.
Swen Uhlig
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
01.10.2025
5 min.
Plauens Polizeirevier-Leiter über Sicherheitslage am Postplatz und Vorwürfe von Stadträten: „Diese Kritik nehmen wir ernst“
Daniel Kurzbach ist Leiter des Polizeireviers Plauen.
Die Polizei wird sich am geplanten Bürgerpunkt der Stadt Plauen am Tunnel beteiligen. Im Interview äußert sich Revierleiter Daniel Kurzbach nun zu den Gründen.
Swen Uhlig
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel