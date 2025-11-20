Hauptquartier der Plauener Stadtpolizei: Ab wann der Bürgerpunkt besetzt sein soll

Plauen
Noch wird umgebaut in den ehemaligen Versicherungsräumen am Postplatz. Doch schon nach dem Weihnachtsmarkt soll dort Licht brennen.
Noch brennt kein Licht. Doch der Bürgerpunkt im Erdgeschoss des Plauener Landratsamtes am Postplatz, in den früheren Räumen einer Versicherung, soll bald besetzt sein - etwa ab Januar. Darüber hat Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) jetzt in der Stadtratssitzung am Dienstagabend informiert. Auf Nachfrage von BSW-Fraktionschef Maik Schwarz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.