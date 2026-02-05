MENÜ
  • Hauseigentümer aus Stuttgart findet in Plauen keine neuen Mieter: „Ich habe es mir in der Innenstadt einfacher vorgestellt“

Die Bahnhofstraße 36. Hinter den großen Schaufenstern liegt der Laden, der frei ist.
Die Bahnhofstraße 36. Hinter den großen Schaufenstern liegt der Laden, der frei ist. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hauseigentümer aus Stuttgart findet in Plauen keine neuen Mieter: „Ich habe es mir in der Innenstadt einfacher vorgestellt“
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Lucas Sperr 2019 bei der Sächsischen Grundstücksauktion ein repräsentatives Gebäude an der Plauener Bahnhofstraße erwarb, hatte er große Hoffnungen. Was jetzt mit der Immobilie geschieht.

An der Bahnhofstraße 36 steht seit Mitte vergangenen Jahres ein großer Laden leer – wieder mal. Dabei ist das zweietagige Geschäft, das sich zwischen der VR Bank und dem Quartier 30 befindet, attraktiv. Es ist saniert und besitzt eine gehobene Ausstattung. Die Einheit weist im Erdgeschoss und in der Galerie insgesamt über 400 Quadratmeter...
Erschienen am: 05.02.2026 | 11:30 Uhr
