Plauen 28.05.2025

Heimlich, still und leise: Öffentliche Toiletten am Oberen Bahnhof in Plauen wieder in Betrieb genommen

Mehr als ein Jahr nach der Sperrung: Seit dieser Woche sind die Bahnhofstoiletten wieder nutzbar. Mehr als ein Jahr blieb Reisenden in Plauen der Zutritt zu öffentlichen Toiletten am Oberen Bahnhof verwehrt - ganz ohne Ersatzlösung. Und noch immer prangt dieser Hinweis am Haupteingang des Bahnhofsgebäudes: „Ein WC finden Sie hier nicht". Mehr als ein Jahr blieb Reisenden in Plauen der Zutritt zu öffentlichen Toiletten am Oberen Bahnhof verwehrt - ganz ohne Ersatzlösung. Und noch immer prangt dieser Hinweis am Haupteingang des Bahnhofsgebäudes: „Ein WC finden Sie hier nicht".