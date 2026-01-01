Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“

Plauen
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Helena Sophie und Hugo Karl haben es ihren Müttern nicht all zu schwer gemacht. Beide Babys kamen pünktlich um den Jahreswechsel, und das recht zügig, auf die Welt. „Das war eine Punktlandung“, sagt Lisa Otterbach, deren Töchterchen Helena Sophie nun als erstes im Vogtland geborene Baby im Jahr 2026 in die Geschichte eingehen wird. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.