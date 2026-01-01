MENÜ
  • Vogtland
  • Plauen
  Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen"

Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Paula Langheinrich und Christian Zießmer aus Plauen im Elternglück: Sohn Hugo ist das Schönste, was ein Silvestertag ihnen je beschert hat. Im Klinikum Rodewisch kam er zur Welt.
Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch punktet mit seiner Ausstattung, so den Familienzimmern, in denen Väter übernachten können. Trotzdem: Auch hier nehmen die Geburtenzahlen ab.
Plauen
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Redakteur
Von Cornelia Henze
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.

Helena Sophie und Hugo Karl haben es ihren Müttern nicht all zu schwer gemacht. Beide Babys kamen pünktlich um den Jahreswechsel, und das recht zügig, auf die Welt. „Das war eine Punktlandung“, sagt Lisa Otterbach, deren Töchterchen Helena Sophie nun als erstes im Vogtland geborene Baby im Jahr 2026 in die Geschichte eingehen wird. Das...
