Hexenfeuer, Jawa-Treffen und Bergsteiger-Legende Reinhold Messner: Das ist los am verlängerten ersten Mai-Wochenende im Vogtland

Zahlreiche Höhenfeuer, Rock-Konzerte in Wernesgrün und Plauen, Theaterpremieren und eine Kundgebung zum Tag der Arbeit: Diese und weitere Ausflugstipps für das 1. Mai-Wochenende.

Hexenfeuer: Im Vogtland lodern am Mittwochabend wieder vielerorts die Flammen. Zum Beispiel in Reumtengrün. Dort lädt der Feuerwehrverein zum Besenbrennen und Tanz im Bierzelt ab 20 Uhr ein. Vorab gibt es für alle kleinen Gäste Fackelzüge. An der Grünen Aue geht es 19 Uhr los und an der Straße Kurze Seite 19.15 Uhr. Ein Familien-Hexenfeuer...