Hier ging sie zur Schule, hier heiratete sie: Und jetzt ist sie neue Chefin im Leubnitzer Schlossverein

Plauen
Heike Rudert ist neue Vorsitzende des Schlossfördervereins. Von Yoga im Park bis Kräutertouren unter freiem Himmel: Was sie vorhat und wo sie mehr Pepp reinbringen will.
Heike Rudert heißt die neue Chefin des Fördervereins „Freunde des Leubnitzer Schlosses“. Die bisherige Vorsitzende, Ursula Klebert, wollte gern in die zweite Reihe zurücktreten, bleibt aber weiterhin im Verein aktiv.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.