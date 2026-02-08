MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Hier ging sie zur Schule, hier heiratete sie: Und jetzt ist sie neue Chefin im Leubnitzer Schlossverein

Heike Rudert ist die neue Vorsitzende des Leubnitzer Schlossfördervereins. Den Weißen Saal mag sie am liebsten.
Heike Rudert ist die neue Vorsitzende des Leubnitzer Schlossfördervereins. Den Weißen Saal mag sie am liebsten. Bild: Simone Zeh
Yoga auf der Schlossterrasse mit Blick in den Park: Das ist eine der Ideen.
Yoga auf der Schlossterrasse mit Blick in den Park: Das ist eine der Ideen. Bild: Simone Zeh
Die Natur- und Jagdausstellung soll modernisiert werden.
Die Natur- und Jagdausstellung soll modernisiert werden. Bild: Simone Zeh
Heike Rudert ist die neue Vorsitzende des Leubnitzer Schlossfördervereins. Den Weißen Saal mag sie am liebsten.
Heike Rudert ist die neue Vorsitzende des Leubnitzer Schlossfördervereins. Den Weißen Saal mag sie am liebsten. Bild: Simone Zeh
Yoga auf der Schlossterrasse mit Blick in den Park: Das ist eine der Ideen.
Yoga auf der Schlossterrasse mit Blick in den Park: Das ist eine der Ideen. Bild: Simone Zeh
Die Natur- und Jagdausstellung soll modernisiert werden.
Die Natur- und Jagdausstellung soll modernisiert werden. Bild: Simone Zeh
Plauen
Hier ging sie zur Schule, hier heiratete sie: Und jetzt ist sie neue Chefin im Leubnitzer Schlossverein
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heike Rudert ist neue Vorsitzende des Schlossfördervereins. Von Yoga im Park bis Kräutertouren unter freiem Himmel: Was sie vorhat und wo sie mehr Pepp reinbringen will.

Heike Rudert heißt die neue Chefin des Fördervereins „Freunde des Leubnitzer Schlosses“. Die bisherige Vorsitzende, Ursula Klebert, wollte gern in die zweite Reihe zurücktreten, bleibt aber weiterhin im Verein aktiv.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:42 Uhr
2 min.
Kein Sieger: KSC und Fortuna trennen sich 1:1
Die Zuschauer sahen im Wildpark ein umkämpftes Spiel.
Zweitligist Karlsruher SC wartet nach dem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf schon seit mehr als drei Monaten auf einen Heimsieg, die Gäste verpassen einmal mehr einen Auswärtssieg.
08.01.2026
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Kult-Band Engerling in Plauen, Kurzfilmtag und erste Knutfeste
1975 ist die Bluesrockband Engerling in Ost-Berlin gegründet worden. Nun gastiert die Kult-Band im Plauener Malzhaus.
Die legendäre Band Engerling feiert ein halbes Jahrhundert auf der Bühne – und kommt jetzt nach Plauen. In Reichenbach locken Kurzfilme für Kinder und Familien. Außerdem starten die ersten Knutfeste.
Florian Wunderlich
15:40 Uhr
2 min.
Bielefeld stoppt Sieglos-Serie: 3:2 gegen Braunschweig
Bielefeld jubelt über den Treffer zum 1:0.
Mit einem frühen Tor und viel Einsatz holt sich Bielefeld gegen Braunschweig drei Punkte im Abstiegskampf. Wer für die Entscheidung sorgt und was der Heimsieg für die Tabelle bedeutet.
09.12.2025
2 min.
Anerkannt familienfreundlich: Die Natur- und Jagdausstellung im Schloss Leubnitz im Vogtland
In der Naturausstellung im Schloss Leubnitz.
Die Natur- und Jagdausstellung im Schloss Leubnitz ist familienfreundlich. Das wurde dem Schlossförderverein jetzt erneut bestätigt. Neben der Freude ist ihm das zugleich auch ein Ansporn.
Simone Zeh
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
07.02.2026
3 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Update
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
Mehr Artikel