Hier rollen Geschichten nicht nur zu Kindern: Vogtlandkreis nimmt neuen Bücherbus in Betrieb

Plauen
Landrat Thomas Hennig hat die fahrende Bibliothek am Donnerstag an der Grundschule Rosenbach übergeben. 55 Ortschaften steuert sie an – drei sind neu dabei.
Außen Leseratte Lukas, im Inneren Bücher über Bücher: Das ist die neue Fahrbibliothek des Vogtlandkreises. Zweitklässler der Grundschule Mehltheuer durften am Donnerstag dabei sein, als Landrat Thomas Hennig (CDU) den Bücherbus offiziell übergab. Der Bus soll die Leseförderung im ländlichen Raum stärken.
