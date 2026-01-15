MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Hier rollen Geschichten nicht nur zu Kindern: Vogtlandkreis nimmt neuen Bücherbus in Betrieb

Ratte Lukas schmückt den neuen Bücherbus des Vogtlandkreises. Michael Frisch, Bürgermeister von Rosenbach, war zur Einweihung dabei.
Ratte Lukas schmückt den neuen Bücherbus des Vogtlandkreises. Michael Frisch, Bürgermeister von Rosenbach, war zur Einweihung dabei. Bild: Simone Zeh
Ratte Lukas schmückt den neuen Bücherbus des Vogtlandkreises. Michael Frisch, Bürgermeister von Rosenbach, war zur Einweihung dabei.
Ratte Lukas schmückt den neuen Bücherbus des Vogtlandkreises. Michael Frisch, Bürgermeister von Rosenbach, war zur Einweihung dabei. Bild: Simone Zeh
 6 Bilder
Plauen
Hier rollen Geschichten nicht nur zu Kindern: Vogtlandkreis nimmt neuen Bücherbus in Betrieb
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Landrat Thomas Hennig hat die fahrende Bibliothek am Donnerstag an der Grundschule Rosenbach übergeben. 55 Ortschaften steuert sie an – drei sind neu dabei.

Außen Leseratte Lukas, im Inneren Bücher über Bücher: Das ist die neue Fahrbibliothek des Vogtlandkreises. Zweitklässler der Grundschule Mehltheuer durften am Donnerstag dabei sein, als Landrat Thomas Hennig (CDU) den Bücherbus offiziell übergab. Der Bus soll die Leseförderung im ländlichen Raum stärken.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
13.10.2025
3 min.
Alarmierung am Warntag: Sechs von 299 Sirenen im Vogtlandkreis haben geschwiegen
Eine herkömmliche Motorsirene. Auch diese sind offenbar störanfällig.
Das Landratsamt hat eine Auswertung des bundesweiten Warntages vom 11. September vorgelegt. Landrat Hennigs Katastrophenschützer müssen bei immerhin 35 Sirenenanlagen auf Fehlersuche gehen.
Ulrich Riedel
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
14.11.2025
3 min.
Krisengipfel zur Zukunft der Plauener Straßenbahn: Diesen ersten Schritt haben Landrat Hennig und OB Zenner vereinbart
Sollen bis zum Frühjahr eine Lösung für die Plauener Straßenbahn erarbeiten: OB Steffen Zenner und Landrat Thomas Hennig (rechts, beide CDU).
Der städtische Verkehrsbetrieb steckt in finanzieller Not. Bis zum Frühjahr sollen Landrat und OB eine Lösung finden. Am Freitag kamen die Verwaltungschefs zum ersten Gespräch zusammen.
Nancy Dietrich
11:32 Uhr
2 min.
Australien: Social-Media-Aus für Kinder zeigt Wirkung
Erklärtes Ziel des Verbots: Kinder und Jugendliche sollen mehr Zeit mit Freunden verbringen. (Symbolbild)
Australien zieht erste Bilanz: Nach dem Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige wurden bereits fast fünf Millionen Accounts gelöscht. Die Regierung feiert - aber es gibt auch eine Klage.
Mehr Artikel