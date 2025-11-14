Hier schlagen die Herzen von Retro-Fans höher: Plauener Sammler zeigt Computerkult der 80er- und 90er-Jahre

In einem privaten Museum in Jößnitz laufen Rechner wieder, die eigentlich schon längst Geschichte sind. Was Besucher dort entdecken – und sogar ausprobieren und spielen können.

Bunte Pixel, klackende Tastaturen und flimmernde Röhrenbildschirme: So begann der Aufbruch ins digitale Zeitalter. In den 80er- und 90er-Jahren zog der Heimcomputer in viele Wohnzimmer und Büros ein – als Spielzeug, Arbeitsgerät und Symbol einer neuen Zeit. Wer sich nach dieser Epoche sehnt, kann sie im Flashback-Museum in Jößnitz noch... Bunte Pixel, klackende Tastaturen und flimmernde Röhrenbildschirme: So begann der Aufbruch ins digitale Zeitalter. In den 80er- und 90er-Jahren zog der Heimcomputer in viele Wohnzimmer und Büros ein – als Spielzeug, Arbeitsgerät und Symbol einer neuen Zeit. Wer sich nach dieser Epoche sehnt, kann sie im Flashback-Museum in Jößnitz noch...