Regionale Nachrichten und News
  • Hier schlagen die Herzen von Retro-Fans höher: Plauener Sammler zeigt Computerkult der 80er- und 90er-Jahre

Alle Ausstellungsstücke im Flashback-Museum sind Sammlerstücke von Daniel Voelkel.
Alle Ausstellungsstücke im Flashback-Museum sind Sammlerstücke von Daniel Voelkel. Bild: Daniel Voelkel/privat
Die Ausstellung dürfen Besucher nicht nur bestaunen, sie können auch alle Geräte ausprobieren.
Die Ausstellung dürfen Besucher nicht nur bestaunen, sie können auch alle Geräte ausprobieren. Bild: Daniel Voelkel
Daniel Voelkel lässt die 80er- und 90er-Jahre wieder aufleben.
Daniel Voelkel lässt die 80er- und 90er-Jahre wieder aufleben. Bild: Daniel Voelkel/privat
Plauen
Hier schlagen die Herzen von Retro-Fans höher: Plauener Sammler zeigt Computerkult der 80er- und 90er-Jahre
Von Louise Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem privaten Museum in Jößnitz laufen Rechner wieder, die eigentlich schon längst Geschichte sind. Was Besucher dort entdecken – und sogar ausprobieren und spielen können.

Bunte Pixel, klackende Tastaturen und flimmernde Röhrenbildschirme: So begann der Aufbruch ins digitale Zeitalter. In den 80er- und 90er-Jahren zog der Heimcomputer in viele Wohnzimmer und Büros ein – als Spielzeug, Arbeitsgerät und Symbol einer neuen Zeit. Wer sich nach dieser Epoche sehnt, kann sie im Flashback-Museum in Jößnitz noch...
