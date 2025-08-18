Hier sind die Hühner los: Plauener Kita verwandelt sich in Bauernhof

Selbstmachen ausdrücklich erwünscht: Die Pädagogen wollen den Kindern näher bringen, wie Lebensmittel produziert werden. Der Bürgermeister ist voll des Lobes: „Es gibt Dienst nach Vorschrift – hier sehen wir das Gegenteil.“

Lebensmittel herzustellen macht richtig viel Arbeit. Die Kinder der Kita „Regenbogen" in der Plauener Elsteraue werden das in den kommenden Wochen lernen. Das Team der Pädagogen hat sich das Projekt „Bauernhof in der Kita" ausgedacht. Mit dem Bau eines Hühnerstalls wurde die erste Projektwoche – die Hühnerwoche – eingeleitet.