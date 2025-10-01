Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hier werden Turnschuhe zur Leinwand: Street-Art-Künstler locken in Plauen mit besonderer Aktion

Felix Hülpüsch ist Street-Art-Künstler.
Felix Hülpüsch ist Street-Art-Künstler. Bild: Felix Hülpüsch
Plauen
Hier werden Turnschuhe zur Leinwand: Street-Art-Künstler locken in Plauen mit besonderer Aktion
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Plauener Stadt-Galerie will sich am Samstag in ein Atelier verwandeln. Was Besucher dort erleben können – etwa mit ihren Schuhen.

Die Plauener Stadt-Galerie startet am Samstag einen Aktionstag für Street-Art. In dem Einkaufszentrum gibt es diverse Workshops und Sessions, teilte das Centermanagement mit. Besucher können Künstlern über die Schulter schauen oder selbst kreativ werden. Einige der Programmpunkte: Um 11 und 14 Uhr soll es bei Workshops eine Einführung in...
