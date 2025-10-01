Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hiobsbotschaft für Autofahrer in Plauen: Holbeinstraße bleibt nach Lkw-Unfall noch tagelang gesperrt

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht. Bild: Ellen Liebner
Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hiobsbotschaft für Autofahrer in Plauen: Holbeinstraße bleibt nach Lkw-Unfall noch tagelang gesperrt
Von Jonas Patzwaldt, Cornelia Henze und Nancy Dietrich
Ein Sattelzug ist am Dienstag fast in die Weiße Elster gestürzt. 150.000 Euro Schaden entstanden bei dem Unfall. Und nicht nur das.

Der Lkw-Unfall am Dienstagnachmittag an der Plauener Holbeinstraße hat schwerwiegendere Folgen als zunächst angenommen. Die wichtige Verbindungsstraße zum Leuchtsmühlenweg – dort befindet sich unter anderem der Spezialfahrzeugausstatter Binz – bleibt tagelang gesperrt. Die Zufahrt bis zur Firma Ludwig Heizung Lüftung Sanitär ist frei.
