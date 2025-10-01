Hiobsbotschaft für Autofahrer in Plauen: Holbeinstraße bleibt nach Lkw-Unfall noch tagelang gesperrt

Ein Sattelzug ist am Dienstag fast in die Weiße Elster gestürzt. 150.000 Euro Schaden entstanden bei dem Unfall. Und nicht nur das.

Der Lkw-Unfall am Dienstagnachmittag an der Plauener Holbeinstraße hat schwerwiegendere Folgen als zunächst angenommen. Die wichtige Verbindungsstraße zum Leuchtsmühlenweg – dort befindet sich unter anderem der Spezialfahrzeugausstatter Binz – bleibt tagelang gesperrt. Die Zufahrt bis zur Firma Ludwig Heizung Lüftung Sanitär ist frei.