Hirschberg trägt MDR-Jump-Osterfeuer aus: Das sollten Besucher aus dem nahen Vogtland und Oberfranken beachten

Hirschberg. Für Vogtländer, die nach der Party in Plauen im Vorjahr noch einmal das Osterfeuer von MDR Jump miterleben wollen, ist es am Samstag nur ein kurzer Weg: In Hirschberg steigt das Event. „Freie Presse“ hat mit Rathaus-Mitarbeiter Ronald Schricker gesprochen. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen.

Wie viele Besucher erwartet Hirschberg?