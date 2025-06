Hochwasser: Landeshochwasserzentrum gibt für das Vogtland erste Warnmeldung heraus

Nach den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Tage hat das Landeshochwasserzentrum Sachsen für die Region eine Hochwasserfrühwarnung herausgegeben. Was jetzt im Vogtland zu beachten ist.

Vogtland. Das Landeshochwasserzentrum Sachsen hat für fast das gesamte Gebiet des Vogtlands nach dem ergiebigen Regen eine Hochwasserfrühwarnung herausgegeben. Die Warnmeldung gilt für das Fluss- und Einzugsgebiet der Weißen Elster (Bergland) und gilt ab Montagmorgen bis zum Dienstag, 5 Uhr. Demnach wird die Gefahrenlage seitens der Behörde als „mäßig“ eingestuft. Das Landeshochwasserzentrum warnt, dass es stellenweise in der Nähe von Bächen und Flüssen zu kleineren Ausuferungen kommen könne. Vereinzelt sei zudem die Überflutung von landwirtschaftlichen Flächen und von einzelnen Kellern möglich.

Wie die Rettungsleitstelle auf Nachfrage Montagmorgen mitteilt, gab es in Plauen zwei kleinere Einsätze für die Feuerwehr wegen Wasserschäden. In einem Fall war Wasser in einen Keller gelaufen. (nij)