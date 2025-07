Hochzeit mit Hindernis auf der Talsperre Pöhl: Warum eine Eheschließung beinahe ins Wasser gefallen wäre

Plauener Paare können auch auf dem Wasser in den Hafen der Ehe schippern. Allerdings kann das bisweilen mit Schwierigkeiten verbunden sein, wie jüngst eine Eheschließung gezeigt hat.

Wer in Plauen den Bund fürs Leben eingehen will, kann das auch an besonderen Orten machen. Zur Auswahl stehen der Festsaal des Vogtlandmuseums, der historische Triebwagen Nummer 21 der Plauener Straßenbahn und natürlich der Trausaal im Alten Rathaus. Wer allerdings auf einen Tick mehr Abenteuer steht, kann auch auf dem Wasser heiraten.